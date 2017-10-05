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Erdoğan'dan şehit yakınına telefon!

Erdoğan'dan şehit yakınına telefon!.16561
  • Giriş : 05.10.2017 / 12:23:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailesine taziyelerini iletti.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Kızılca'nın ailesine başsağlığı dileklerini iletmek için telgraf gönderdi.

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