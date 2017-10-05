Erdoğan'dan şehit yakınına telefon!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Kızılca'nın ailesine başsağlığı dileklerini iletmek için telgraf gönderdi.
TRT
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