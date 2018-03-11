Erdoğan'dan 'şeker fabrikaları' açıklaması!
Edinilen bilgiye göre, önceki gün yapılan MKYK toplantısında, değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet olarak bir yandan vatandaşın güvenliğini sağlamak için mücadele ederken, diğer yandan ekonomik ortamı iyileştirmeye çalıştıklarını söyledi. Erdoğan, “Vatandaşın ekonomik durumu önceliğimiz. Vatandaşın cebini rahatlatacak adımlar atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz” dedi.
İŞÇİ ÇIKARILMAYACAK
Hürriyet'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili tartışmalara da değinerek, “Bu işleri yapacağız. Devletin sırtında yük ve zarar ediyor. Özelleştirme zararı önleyecek şekilde yapılacak. 2002’den beri gündemimizde. Doğru olan bu. Burada çalışanların işten çıkarılması söz konusu olmayacak. İşçilerin çalışmaya devam etmesi teminatı ve taahhütname alınacak. Pancar üreticisinin mağdur edilmeyecek, çünkü fabrikalar kapanmayacak” dedi.
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