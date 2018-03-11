Facebook Twitter Rss

Erdoğan'dan 'şeker fabrikaları' açıklaması!

Erdoğan'dan 'şeker fabrikaları' açıklaması!.19465
  • Giriş : 11.03.2018 / 16:48:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusunda ilk kez konuştu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Edinilen bilgiye göre, önceki gün yapılan MKYK toplantısında, değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet olarak bir yandan vatandaşın güvenliğini sağlamak için mücadele ederken, diğer yandan ekonomik ortamı iyileştirmeye çalıştıklarını söyledi. Erdoğan, “Vatandaşın ekonomik durumu önceliğimiz. Vatandaşın cebini rahatlatacak adımlar atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz” dedi.

İŞÇİ ÇIKARILMAYACAK

Hürriyet'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili tartışmalara da değinerek, “Bu işleri yapacağız. Devletin sırtında yük ve zarar ediyor. Özelleştirme zararı önleyecek şekilde yapılacak. 2002’den beri gündemimizde. Doğru olan bu. Burada çalışanların işten çıkarılması söz konusu olmayacak. İşçilerin çalışmaya devam etmesi teminatı ve taahhütname alınacak. Pancar üreticisinin mağdur edilmeyecek, çünkü fabrikalar kapanmayacak” dedi.

SP lideri: Şu anda bunun zamanı mı?

Mehmetçik havaalanına girdi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fakıbaba'dan 'şeker fabrikaları' açıklaması!

Fakıbaba'dan 'şeker fabrikaları' açıklaması!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, şeker fabrikaları ile ilgili açıklamada bulu

Türkiye dünyada ilk 5'te!

Türkiye dünyada ilk 5'te!

Küresel konut fiyat endeksine göre 2017’de Türkiye konut fiyat artışında dünyada 5’inci sırada yer a

 

Emekliye 2 bin TL!

Emekliye 2 bin TL!

Milyonlarca emekli vatandaşa 2 bin Türk Lirası müjdesi geldi.

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını açıkladı.

 

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Ekonomiye dair kritik açıklama Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden geldi.

Dış ticaret açığı ikiye katlandı

Dış ticaret açığı ikiye katlandı

Ekonomiye dair kritik açıklama Türkiye İstatistik Kurumu'ndan geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya