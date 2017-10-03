Erdoğan'dan Sena Nur Çelik'e yasak!
Art arda trafik kazası geçiren AK Parti Antalya Milletvkili Sena Nur Çelik'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan uyarı geldi. Erdoğan, vekiline 'direksiton yasağı' getirdi.
Son kazasının ardından minik bir operasyon geçiren Çelik’i Meclis’te görüp yakından ilgilenen Erdoğan, “Ananla babana da söyleyeceğim. Bir daha kullanmak yok. Ya da bir şoför tut” dedi.
Erdoğan, önceki günkü Meclis açılışı sırasında, mayısta geçirdiği trafik kazasının ardından operasyon geçiren Çelik’le özel olarak ilgilendi. Çelik ile sohbet eden Erdoğan, sağlığını sordu. Genel sağlık durumu iyi olan ancak yürümekte biraz zorlandığı dikkat çeken Çelik, “İyiyim çok şükür” yanıtını verdi.
Erdoğan’ın, “İyisin de bu ilk değilmiş. Arkadaşlar söyledi, daha önce de kaza yapmışsın. ‘Freni yok’ diyorlar. Aman ha. Bir daha yok, sakın ha! Tamam mı?” dediği duyuldu. Çelik’in, “Tamam” yanıtına rağmen Erdoğan vekiline uyarılarını sürdürürken, “Ananla babana da söyleyeceğim. Bir daha kullanmak yok. Ya da bir şoför tut” ifadelerini kullandı.
Çelik, Ocak 2016’da da partisinin geleneksel istişare kampı için milletvekili arkadaşlarıyla birlikte afyonkarahisar’a giderken kaza geçirmişti. Kazada, Çelik ile birlikte milletvekilleri Tülay Kaynarca, Fatma Benli ve Ayşe Sula Köseoğlu da yaralanmıştı.
TRT
DİĞER HABERLER
AYM, CHP'li vekillerin itirazını reddetti!
Anayasa Mahkemesi, CHP'li Milletvekillerinin itirazını reddetti.
AK Parti'de 4 ilçe başkanı değişti
AK Parti'de 4 ilçenin başkanının gece yarısı değiştiği duyuruldu.
Bahçeli: HDP Meclis'te olmasa da olur
Bahçeli, gazetecilerin HDP ile ilgili sorusuna ilginç bir yanıt verdi.
Ankara'da zirve üstüne zirve
TBMM’nin açılış resepsiyonundan sonra önemli bir zirve daha gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı, torunu için alışveriş yaptı
Torunu için alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kasiyer para almak istemeyince, Erdoğan itiraz
AK Partili vekil Taşkesenlioğlu fenalık geçirdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı toplantıya katılan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkese