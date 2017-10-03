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Erdoğan'dan Sena Nur Çelik'e yasak!

Erdoğan'dan Sena Nur Çelik'e yasak!.16716
  • Giriş : 03.10.2017 / 09:12:00

Erdoğan, AK Partili Sena Nur Çelik'e direksiyon yasağı koydu.

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Art arda trafik kazası geçiren AK Parti Antalya Milletvkili Sena Nur Çelik'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan uyarı geldi. Erdoğan, vekiline 'direksiton yasağı' getirdi.

Son kazasının ardından minik bir operasyon geçiren Çelik’i Meclis’te görüp yakından ilgilenen Erdoğan, “Ananla babana da söyleyeceğim. Bir daha kullanmak yok. Ya da bir şoför tut” dedi.

Erdoğan, önceki günkü Meclis açılışı sırasında, mayısta geçirdiği trafik kazasının ardından operasyon geçiren Çelik’le özel olarak ilgilendi. Çelik ile sohbet eden Erdoğan, sağlığını sordu. Genel sağlık durumu iyi olan ancak yürümekte biraz zorlandığı dikkat çeken Çelik, “İyiyim çok şükür” yanıtını verdi.

Erdoğan’ın, “İyisin de bu ilk değilmiş. Arkadaşlar söyledi, daha önce de kaza yapmışsın. ‘Freni yok’ diyorlar. Aman ha. Bir daha yok, sakın ha! Tamam mı?” dediği duyuldu. Çelik’in, “Tamam” yanıtına rağmen Erdoğan vekiline uyarılarını sürdürürken, “Ananla babana da söyleyeceğim. Bir daha kullanmak yok. Ya da bir şoför tut” ifadelerini kullandı.

Çelik, Ocak 2016’da da partisinin geleneksel istişare kampı için milletvekili arkadaşlarıyla birlikte afyonkarahisar’a giderken kaza geçirmişti. Kazada, Çelik ile birlikte milletvekilleri Tülay Kaynarca, Fatma Benli ve Ayşe Sula Köseoğlu da yaralanmıştı.

TRT

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