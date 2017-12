Erdoğan'dan sert Fahreddin Paşa yanıtı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Osmanlı Paşası Fahreddin Paşa ile ilgili skandal sözler sarfeden Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'na çok sert değerlendirmelerde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fahreddin Paşa'yı ve Medine müdafaasını bilmezsek, işte bir kendini bilmez çıkar, bize 'Erdoğan'ın ecdadı işte böyledir', adeta 'hırsızdır' diyecek kadar adileşir, alçaklaşır, ileri gider. Bu adam neyin şımarığıdır? Petrolün, elindeki paranın şımarığıdır. Benim ecdadım Medine'yi müdafaa ederken, be terbiyesiz, senin ecdadın neredeydi? Sen, önce bunun hesabını bize ver" dediCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: Her fırsatta ifade ettiğim gibi bir ülke kültür sanat alanında zirveye çıkamamışsa diğer alanlardaki hiçbir başarısını tarihe nakşetme imkanı yoktur. Kendi tarihini başkalarından öğrenen bir millet mazisi ile atisi arasında köprü kuramaz.Zaman zaman siyasi iktidar olmakla kültürel iktidar arasındaki farkı işaret ediyoruz. Her ne kadar birileri bunu kendi dar dünyalarında yorumluyorsa da biz kendi endişelerimizi dile getiriyoruz. Sanatın ve kültürün küresel etkisinde siz sadece tüketen iseniz güneşin altında kalan buzdan heykel gibi erimeye başlıyorsunuz.Fahreddin Paşa'yı ve Medine müdafaasını bilmezsek, işte bir kendini bilmez çıkar, bize 'Erdoğan'ın ecdadı işte böyledir', adeta 'hırsızdır' diyecek kadar adileşir, alçaklaşır, ileri gider. Bu adam neyin şımarığıdır? Petrolün, elindeki paranın şımarığıdır. Benim ecdadım Medine'yi müdafaa ederken, be terbiyesiz, senin ecdadın neredeydi? Sen, önce bunun hesabını bize ver. Fahreddin Paşa biliyordu ki İngilizler gelir orada bir işgal hareketine girerse o eşyalar nereye gider biliyordu ve oradan o emanetleri 2 bin civarında askerle İstanbul 'a gönderiyor. Ve buraya da bir saldırı olur diye Anadolu'ya götürülüyor. Şimdide Topkapı Sarayı'nda 24 saat Kuran tilaveti ile bu koruma süreci devam ediyor. Bu saygısızlığı yapan kişi bu emanetler ne diye sorsanız inanın bilmez.Bu adam petrolün elindeki paranın şımarığıdır. Benim ecdadım Medine'yi müdafaa ederken, be terbiyesiz, senin ecdadın neredeydi?Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Medine Müdafaası kahramanı olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ı 'hırsız' olarak niteleyen bir tweeti paylaşmıştı. Söz konusu twette 'İşte Erdoğan'ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu' ifadeleri yer alıyordu.