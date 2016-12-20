Erdoğan açıkladı! Bağlantıları çıktı
Avrasya Tüneli açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus Büyükelçi saldırı ile ilgili bilgilerin ortaya çıktığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya Tüneli'nin açılışında Rus büyükelçiye saldırıyla ilgili konuştu ve "Sırtından vurmak kalleşlerin adetidir. Alçağın bağlantıları da ortaya çıkmaya başladı." dedi.
Avrasya Tüneli'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasının başında suikasta uğrayan Rus büyükelçi için üzüntülerini dile getirirken "1 hafta önce yanımdaydı. Sıcak sempatik bir insandı." dedi. Saldırıyla ilgili de konuşan Erdoğan, " Sırtından vurmak kalleşlerin adetidir, alçakların adetidir. Dün akşamki bedelini anında ödedi. Bağlantıları araştırılıyor. Zaten çıkmaya başladı." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Erdoğan açılışta, teröristlere de rest çekerek "İstediğiniz kadar terör estirin bu milleti bölemeyeceksiniz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notlar:
"Açılışını yaptığımız İstanbul Boğazı Tüp Geçişi Projesi'nin hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Hamdolsun, iki kıtayı birbirine bağlayan şehrin mensuplarıyız. Bu projenin faaliyete geçmesini sağlayan tüm kurumlarımızı, şirketleri, işçisine kadar inşasında çalışan herkesi tebrik ediyorum.
"1 HAFTA ÖNCE YANIMDAYDI"
Sözlerimin hemen başında, dün Ankara'da alçakça saldırıda ölen Karlov'un ölümünden duyduğum üzüntüyü belirtmek istiyorum. Bir hafta kadar önce Tataristan Cumhurbaşkanını yanıma getirmişti. Sıcak, sempatik bir insandı. Dün akşam uğradığı suikast gerçekten üzüntü vericiydi.
"PUTİN'LE HEMFİKİRİZ"
Devlet başkanı Putin'e, Rusya halkına, Karlov'un ailesine başsağlığı diliyorum. Putin'i arayarak duyduğumuz derin üzüntüyü ilettim. Kendisiyle provokasyon konusunda hemfikiriz.
Rusya ile ortak soruşturma komisyonu kurarak çalışmalara başladık. Suriye başta olmak üzere Rusya ile genişleyen alanlarımızın ilişkileri etkilemeyeceği konusunda hemfikiriz. Terör saldırılarında büyük kayıplar vermiş bir ülke olarak böyle bir olay olması bizi üzmüştür.
"ESİR ETMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"
Terörün bizi kendi gündemine esir etmesine izin vermeyeceğiz. Dedik ki bu çalışın yapılışını ertelemeyeceğiz. Avrasya Tüneli yaklaşık 4 yılda inşa edilmiş ve kendi alanında pek çok ilklerle inşa edilmiştir.
Yaklaşık 4.5 trilyon liraya ulaştı. Günde 100 bin araç burayı kullanabilecek. Artık köprüde trafik durdu, vapur seferleri iptal oldu gibi cümleleri geride bırakıyoruz. Hazineye yılda 180 milyon lira getirecek projenin sonunda devlete geçecek.
"İLKLERDEN BİRİ OLACAK"
Avrasya ile Türkiye dünya çapındaki eser zincirine bir yenisi eklemiştir. Bundan sonrası da Kanal İstanbul. İnşaallah, Karadeniz'i Marmaray'a bağlayacağız. Bu da dünyada ilklerden biri olacak. Dünyadaki bu yarışta biz varız.
"İSTEDİĞİNİZ KADAR TERÖR ESTİRİN"
İnşaallah, yeni havalimanını 2018 Şubat ayında yapıyoruz. Bu da 1 numara. İstediğiniz kadar terör estirin, istediğiniz kadar alçakları bir araya getirin, bu milleti bölemeyeceksiniz.
Biz birbirimizi niye seviyoruz? Biz yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Sizin şu birliğiniz var ya, onları çıldırtan bu.
'KALLEŞLERİN ADETİDİR'
Sizler tankların üzerine imanınızla yürüdünüz. İşte dün akşamki alçak gibi alçaklar, tanklarla toplarla savunmasız insanlara saldırdılar. İşte dün akşamki kalleş de geldi, Rusya'nın temsilcisi olan, bir yerde bize emanet bir insanı sırtından vurdu. Sırtından vurmak kalleşlerin adetidir, alçakların adetidir. Dün akşamki bedelini anında ödedi. Bağlantıları araştırılıyor. Zaten çıkmaya başladı.
Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri gelmesi halinde, bölgesi ve dünyaya etkisini biz gündeme getirmesek de ortadadır."
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