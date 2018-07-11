Erdoğan'dan soykırım açıklaması
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 yıl önce yaşanan Srebrenitsa Soykırımı ile ilgili yayınladığı mesajında hayatını kaybedenlere rahmen diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:
23 yıl önce Avrupa'nın gözü önünde yaşanan, tarihin en utanç verici hadiselerinden biri olarak gördüğüm #Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit olan Bosnalı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Bu tür insanlık suçlarının tekrarlanmaması için hep birlikte mücadele edeceğiz.
HÜRRİYET
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