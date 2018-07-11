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Erdoğan'dan soykırım açıklaması

Erdoğan'dan soykırım açıklaması.16687
  • Giriş : 11.07.2018 / 16:37:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı ile ilgili açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 yıl önce yaşanan Srebrenitsa Soykırımı ile ilgili yayınladığı mesajında hayatını kaybedenlere rahmen diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

23 yıl önce Avrupa'nın gözü önünde yaşanan, tarihin en utanç verici hadiselerinden biri olarak gördüğüm #Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit olan Bosnalı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Bu tür insanlık suçlarının tekrarlanmaması için hep birlikte mücadele edeceğiz.

HÜRRİYET

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