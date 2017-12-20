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Erdoğan'dan talimat: Şifreyi kırın!

Erdoğan'dan talimat: Şifreyi kırın!.14168
  • Giriş : 20.12.2017 / 11:47:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karlov cinayeti ile ilgili talimatı verdi.

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Sepet Beşik

Ankara'da katıldığı resim sergisinde yaptığı konuşma sırasında sırtından vurularak öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın telefon şifresi için Erdoğan talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şifrenin kırılması için görevli tüm birimlere “Ne gerekiyorsa yapılsın” talimatı verdi. Suikasta ilişkin Türk yetkililerle görüşen Rus heyeti, şifrenin kırılabilmesi için Hindistan merkezli bir şirketi adres gösterirken, ‘beyaz hacker’ önerisinde de bulundu.

RUSYA’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u suikast düzenleyerek öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın olay yerinde bulunan cep telefonunun şifresi bütün çalışmalara rağmen kırılamamıştı.Hindistan şirketiyle görüşülecek: Şifre için kırın talimatı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırgan Altıntaş’ın telefon şifresinin kırılması için İsrail merkezli bir firmayla temasa geçti. Ancak İsrail firması 20 bin dolar istedi, şifrenin kırılacağı garantisi vermedi ve cep telefonunu yurtdışına çıkartmak istedi. Bunun üzerine başsavcılık, bu firmayla sürdürülen görüşmeleri sonlandırdı.

Büyükelçi Karlov’un ölüm yıldönümü öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya gelerek, soruşturmanın geldiği aşama hakkında bilgi verdi. Başsavcı Kocaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, saldırgan Altıntaş’ın telefon şifresinin kırılması için İsrailli firmayla yaptıkları görüşmeleri aktardı. Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) başta olmak üzere soruşturmada görev alan birimlere, söz konusu telefon şifrenin kırılabilmesi için “Ne gerekiyorsa yapılsın” talimatı verdi.

Karlov’un ölüm yıldönümü dolayısıyla Türkiye’ye gelen Rus heyeti, önceki gün soruşturma savcısı Adem Akıncı’nın da katıldığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle toplandı. Görüşmede, Altıntaş’ın telefon şifresinin kırılamaması gündeme geldi. Savcılık ve Emniyet yetkililerinin de katıldığı toplantıda, Altıntaş’ın telefon şifresinin kırabilecek teknolojinin Hindistan merkezli bir firmada bulunduğu, bu firmanın telefonu yurtdışına çıkarmadan Türkiye’de gerekli çalışmaları yapabileceği anlatıldı.

Rus heyeti de söz konusu şifrenin kırılması için ülkelerinde faaliyette bulunan ve ‘Beyaz Hacker’ olarak nitelendirilen gruplardan yardım alınabileceğini belirtti. Toplantıda Hindistan merkezli şirketle temasa geçilebileceği görüşü ön plana çıktı. İddialara göre, Ankara Başsavcılığı yetkilileri, Rus heyetine iki ülke arasındaki ilişkileri bozmak için Karlov’a yönelik suikastın düzenlendiğini ve cinayetin arkasında FETÖ’nün bulunduğunu belirttiler. Rus yetkilileri de aynı kanaatte olduklarını savcılık yetkililerine bildirdi.

Altıntaş’ın suikastın ardından öldürülmesi nedeniyle başlatılan soruşturmanın halen devam ettiği de bildirildi. Savcılık soruşturmasının yanı sıra Altıntaş’a yönelik operasyona katılan polisler hakkındaki idari soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.

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