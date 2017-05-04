Erdoğan'dan tartışmaları bitiren sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada yapılan tartışmaların yersiz olduğunu belirtirek kendisi adına açıklama yapma yetkisinin sadece Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'da olduğunu söyledi.
Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Sosyal medyada zaman zaman gereksiz tartışmaların yaşandığına şahit oluyorum. Son günlerde şahsım ve partim üzerinden yine böyle malayani bir tartışma başlatıldı. Benim adıma sevgili gençler cumhurbaşkanlığı sözcüsü konuşur. Dolayısıyla başka kimse benim adıma söz sahibi değildir konuşamaz."
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