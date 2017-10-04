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Erdoğan'dan taziye telefonu

Erdoğan'dan taziye telefonu.12271
  • Giriş : 04.10.2017 / 09:07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'daki yangının ardından telefona sarıldı.

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Fransa'nın Mulhouse kentinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden çocuklar Damla ve Emir Aksu için telefona sarılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukların ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Fransa'nın Mulhouse kentindeki yangında hayatlarını kaybeden Aksu kardeşlerin babası Salman Aksu ve dayıları Mikdat Polat'ı bu gece telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında hayatlarını kaybeden iki kardeşe Allah'tan rahmet, aileye ise sabır ve metanet diledi.

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