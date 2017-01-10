Erdoğan'dan terör uyarısı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kaymakamlarla bir araya geldi. Erdoğan konuşmasında kaymakamları terör örgütü konusunda uyardı.
Erdoğan yaptığı konuşmada ülkenin içinden geçtiği zor dönemleri ve terörle mücadele konusundaki fikirlerine değindi.
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar
Türkiye içeride ve dışarıda çok büyük bir saldırı altında. Bu saldırı zayıf bir ülke olduğumuzdan olmuyor, güçlü bir ülke olduğumuz için saldırıyorlar.
Bugün ülkemiz sınırları içinde 3 milyonun üzerinde Suriyeli ve Iraklıyı misafir ediyoruz. Elbette sıkıntılar yaşanıyor. Ama bunlar üstesinden gelinemeyecek konular değildir.
İçişleri Bakanlığı bazı mültecilere vatandaşlık verilmesi için çalışma yürütüyor.
ÇÖZÜM SURİYE VE IRAK'IN İSTİKRARA KAVUŞMASI
Asıl çözümün Suriye ve Irak'ın yeniden huzura ve istikrara kavuşmasıdır.
"Uluslararası alanda ve sınırlarımız dışında verdiğimiz mücadelenin başarısının birinci şartı, ülkemizin içini sağlam tutmamızdır. Eğer, biz kendi topraklarımızın içinde huzuru, güveni, refahı temin edemezsek, dışarıda ne sözümüzün bir kıymeti kalır ne de tek bir adım atacak zemin bulabiliriz. Terör örgütlerini, adeta vardiya usulü ülkemizde eylem yapmaya teşvik edenler, işte bunu istiyor." 2013 yılından beri yaşadığımız sıkıntılar, bizi içeride sıkıştırıp dışarıda etkisiz hale getirmek için yapılıyor.
Bunca badire yaşamamıza rağmen birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etmemizin nedeni milletimizin ferasetidir.
"Düne kadar DEAŞ'la mücadeleyi ilk sıraya koyan ülkelerin bugün neredeyse DEAŞ'ı himayeleri altına alacak hale geldiklerini ibretle takip ediyoruz. Bölgenin tarihi, dini, etnik, kültürel yapısını dikkate almadan, tamamen kağıt üzerindeki planlamalarla yürütülen projeler, birer birer çöküyor. Türkiye, işte tüm bu kaos içerisinde hem kendisi hem de kardeşleri için en iyisini yapmanın çabasını veriyor."
TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELESİNİ KENDİSİ YÜRÜTMEK MECBURİYETİNDE
Dünyada pek çok ülkenin gösterdiği bu ikiyüzlü tavırdan üzüntü duyuyorum. Ama bu durum aynı zamanda bize kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerektiğini de gösteriyor. Yaşadıklarımız bize şu gerçeği açıkça izhar ediyor.
"Türkiye, terörle mücadelesini ve bunun için bölgesinde tüm operasyonları tek başına, kendi imkanlarıyla ve kendi evlatlarıyla yürütmek mecburiyetindedir. Bu durumu anlamayan veya buna karşı çıkan, hakikatlere gözünü kapatıyor demektir. Dostluk, müttefiklik, iyi ilişkiler, dayanışma, işbirliği gibi hususlar ancak siz güçlüyseniz bir karşılık buluyor, yoksa inanın sözden ibaret kalıyor. Bunun için Türkiye olarak güçlü olmak zorundayız, ülke olarak güçlü olmalıyız, hükümet olarak güçlü olmalıyız."
DİKKATLİ OLMALIYIZ
"Gerek FETÖ gerekse bölücü örgütlerin devlete sızmış elemanları sebebiyle yaşanın sıkıntılara karşı da dikkatli olmalıyız. Terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin devletten temizlenmesi en az silah kullanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi kadar önemlidir. Çünkü, birinin desteği olmadan ötekinin hareket alanı elde edebilmesi mümkün değildir."
Hepsi de ülkemizin ve milletimizin düşmanıdır. Hepsi de gözünü kan bürümüş, ellerine fırsat geçtiğinde devletimizi yok etmeye ant içmiş, zihinlerini ve bedenlerini kiraya vermiş katiller güruhudur. Bu örgütler, yıllardır kullananları, sosyolojik tabanlarını oluşturan kesimleri dahi dehşete düşüren kan dökücülükleriyle çağımızın barbarları durumundadır."
Türkiye yeni bir istiklal ve istikbal mücadelesi vermektedir. Hiçbir terör örgütüne karşı müsammaha göstermeyeceğiz.
Yaşadığımız tecrübeler aynı anda hem terörle mücadele etmeyi hem de yatırım yapmayı hem de hedeflerimizden kopmamamyı öğretti.
KAYMAKAMLARA UYARI
Eğer görev yaptığınız yörelerde terör örgütleri taban buluyorsa, öyle veya böyle oradan bir teröristin çıkıp silahını size ve bu ülkedeki herhangi bir masuma doğrultması, unutmayın, kaçınılmazdır. Bu bakımdan işimizi savsaklama, hata yapma, gaflete düşme, rehavete kapılma hakkımız olmadığını çok iyi bilmemiz lazım. Hani 'milli seferberlik' diyorum ya, işte bu çağrımın en başta gelen muhatapları sizlersiniz. Sizler, bu milli seferberliğin en önemli planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak arazidesiniz."
Kaymakan kardeşlerimize buradan bir tavsiyede bulunacağım. Sizle şoförün yanına oturmalısınız. kömür ihtiyacı olanlar bizzat kendiniz götürmelisiniz. Gıda yardımına ihtiyaçları mı var. Bizzat kendiniz götürmelisiniz.
İşte bu kaymakamlar unutulmaz. Türkiye'de işte bu idareci profiliniz si ortaya koymalısınız. özellikle vatandaşlarımızın kendini sahipsiz hissetmememesi önemlidir.
Bunu yapamayan idareci başka şeylerde çok başarılı bile olsa benim nezdimde ağzıyl kuş tutsa önemi yoktur.
Sizin de bir eksiğiniz neyse bunu anında bakanlığınıza bildirmelisiniz. Bu ülkede allahın izniyle yok yoktur.
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