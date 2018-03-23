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Erdoğan'dan terörle mücadele açıklaması

Erdoğan'dan terörle mücadele açıklaması.17077
  • Giriş : 23.03.2018 / 16:49:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusunda bilgi verdi.

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Sepet Beşik

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güngören'de vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Fırat Kalkanı operasyonundan Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı operasyonuna kadar birçok konuda açıklama yaptı.

İşte konuşmasından satır başları:

İnlere girseniz sizi o inlerde bulacağız, çıkaracağız. Gabar'a, Cudi'ye, Tendürek'e girdik mi, girdik. Onları o mağaraların içerisinde yok ettik. Bitmedi, öyle kaçtılar ki, Suriye'ye kadar. Suriye'de de nerelerde çıktıklarını görüyorsunuz değil mi? Fırat Kalkanı Harekatı ile Afrin bütünleşecek. Buradan kaçmak zorunda kalanlar Türk ordusunun, Mehmedimizin kontrolünde topraklarına dönüyorlar, dönecekler. Biz mazlumların yanındayız, zalimlerin karşısındayız.

Doğru dürüst parlamentoda duracaksanız durun, dağdakiler de siyasetle bu işe gireceklerse girsinler ama Türkiye'ye meydan okumaya kalkarsa buralar mezar olur dedik. Açtıkları çukurlara gömdük mü, tünelleri başlarına geçirdik mi? Geçen hafta Diyarbakır'daydım. Bütün o binaları yıktık, yepyeni bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz.

Her şeyden önce rabiamızı unutmayacağız. Bu bizim artık 4 ilkemizdir, ülkümüzdür. Buradan aldığımız güçle, kuvvetle hep birden haykıralım. Beyoğlu duysun, buradan Beyoğlu'na gideceğim. Bağcılar muhteşemdi ama Güngören o kadar değil, kusur bakmayın, rekabet bu. Mart'a kadar ana kademe gece gündüz demeden çalışmaya var mıyız? Durmak yok yola devam. 

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