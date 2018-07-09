Facebook Twitter Rss

Erdoğan'dan tren kazası açıklaması

Erdoğan'dan tren kazası açıklaması.16687
  • Giriş : 09.07.2018 / 08:07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tren kazası ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'daki tren kazasına ilişkin, "Kazanın hemen ardından devletimiz, ilgili tüm birimlerini ve tüm imkanlarını seferber etmiştir. Yolcu trenindeki bazı vagonların raydan çıkması neticesinde meydana gelen kaza, her boyutuyla soruşturulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası dolayısıyla mesaj yayımladığı bildirildi.

Mesajında, bu akşam meydana gelen tren kazasının, milletçe herkesi derinden üzdüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kazanın hemen ardından devletimiz, ilgili tüm birimlerini ve tüm imkanlarını seferber etmiştir. Yolcu trenindeki bazı vagonların raydan çıkması neticesinde meydana gelen kaza, her boyutuyla soruşturulmaktadır. Elim kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

HÜRRİYET

FIFA, Domagoj Vida'ya soruşturma başlattı!

Başbakan kazanın nedenini açıkladı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şişli'de tüm sokak ve caddeler tutuldu!

Şişli'de tüm sokak ve caddeler tutuldu!

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kuştepe başta olmak üzere tüm sokak ve caddelerde genel

Yemin ederken acı haberi aldı

Yemin ederken acı haberi aldı

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın kız kardeşi Arzu Arslan hayatını kaybetti.

 

Nargile kömürü tutuştu, büyük panik yaşandı!

Nargile kömürü tutuştu, büyük panik yaşandı!

Sakarya'da nargile kömürlerinin alev alması sonucu dumandan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

ABD gemisinde ağır silahlı nöbet

ABD gemisinde ağır silahlı nöbet

İstanbul Boğazı'ndan geçen ABD donanmasına ait geminin üzerinde ağır silahlı askerlerin nöbet tutmas

 

18 bin 704 personelle 'turizm uygulaması'

18 bin 704 personelle 'turizm uygulaması'

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzurlu ve güvenli tatil yapabilmeleri için emniyet harekete geçti.

Maden ocağından acı haber

Maden ocağından acı haber

Zonguldak’ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında göçük meydana geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya