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Erdoğan'dan TRT açıklaması

Erdoğan'dan TRT açıklaması.14168
  • Giriş : 14.06.2018 / 14:34:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ile ilgili açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri ile ilgili konuştu ve parti yetkililerinin verdiği bilgilere göre TRT'de propaganda konuşması yapmayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili genel seçimleri için Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT’den propaganda konuşması yapma imkanı bulunuyor. Parti yetkililerinin verdiği bilgiye göre hem Erdoğan hem de partisi bu hakkını kullanmayacak.

AK Parti kurmayları bu kararın gerekçesini Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın yoğun seçim programları nedeniyle çekimlere zaman ayıramayacak olmaları olarak açıkladılar.

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