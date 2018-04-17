Erdoğan'dan Turgut Özal için açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan eski başbakanlardan Turgut Özal ile ilgili açıklama geldi. Erdoğan, ülkemizin kalkınma sürecinde önemli rol oynayan devlet adamı Turgut Özal'ın her zaman yad edileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ülkemize değer katan hizmet ve icraatlarının yanı sıra seksenli yıllarda demokrasimizin tekrar canlanmasına katkılarıyla da aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Ülkemizin gelişme ve kalkınma sürecinde önemli rol oynayan seçkin devlet adamı ve siyasetçi Turgut Özal, her zaman saygıyla yad edilecektir. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a vefatının 25. yıl dönümünde Allah'tan rahmet diliyor, kendisini saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.
SABAH
DİĞER HABERLER
Erdoğan'dan CHP'ye çok sert postal tepkisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye çok sert tepki gösterdi.
MHP lideri, Adalet Bakanı ile görüşüyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı ile görüşüyor.
Erdoğan, NATO Sekreteri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü.
Başbakan: Bahçeli'nin sözleriyle başladı
Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu: Demokrasi ayıbının yıl dönümü
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan seçimleri üzerinden hükümete yüklendi.