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Erdoğan'dan Turgut Özal için açıklama geldi

Erdoğan'dan Turgut Özal için açıklama geldi.17623
  • Giriş : 17.04.2018 / 12:32:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal ile ilgili açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan eski başbakanlardan Turgut Özal ile ilgili açıklama geldi. Erdoğan, ülkemizin kalkınma sürecinde önemli rol oynayan devlet adamı Turgut Özal'ın her zaman yad edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ülkemize değer katan hizmet ve icraatlarının yanı sıra seksenli yıllarda demokrasimizin tekrar canlanmasına katkılarıyla da aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Ülkemizin gelişme ve kalkınma sürecinde önemli rol oynayan seçkin devlet adamı ve siyasetçi Turgut Özal, her zaman saygıyla yad edilecektir. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a vefatının 25. yıl dönümünde Allah'tan rahmet diliyor, kendisini saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

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