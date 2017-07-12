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Erdoğan'dan Türk'e: Hani hastaydı bu?

Erdoğan'dan Türk'e: Hani hastaydı bu?.26140
  • Giriş : 12.07.2017 / 17:14:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Türk'ün CHP yürüyüşüne katılmasına tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşüne katılan Ahmet Türk'e yüklendi ve 'Hani hastaydı bu yahu' diyerek tepki gösterdi.

"15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi" kitabının tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sözde 'adalet yürüyüşü'ne katılan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e tepki gösterdi.

Cuhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

"Ankara'dan İstanbul'a yürüyen bu kişi derdinin ne olduğunu Maltepe'de ifşa etti. Kendisi adalet yürüyüşü demişti olsa olsa sözde adalet yürüyüşü olabilir. CHP Genel Başkanı'nın sözlerini duyunca aklıma Mevlana Hazretleri'nin adalet tanımı geldi. Ağaca su vermeyi adalet, dikene su vermeyi zulüm olarak tanımlıyor Mevlana hazretleri. Bunlar ağaca değil dikene su veriyor. Darbecileri savunan CHP genel başkanı bizden dikenlere su vermemizi talep ediyor.

Hasta dediler, durumu çok kötü dediler, cezaevinden çıkmasını istedikleri Mardin Belediye Başkanı baktık ki bayağı yürüyebiliyor. Hani hastaydı bu yahu! Arkasında PKK terör örgütünün olduğu bu kişilerle nasıl omuz omuza yürüyebiliyorsunuz? Bunlar değil mi bizim bu kardeşlerimizin katilleri olanlar?"

ŞUBAT AYINDA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk Şubat ayında sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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