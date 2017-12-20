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Erdoğan'dan Türkçe ve Arapça mesaj!

Erdoğan'dan Türkçe ve Arapça mesaj!.17077
  • Giriş : 20.12.2017 / 17:41:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçe ve Arapça mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'a yönelik sözleri ile Türkçe ve Arapça mesaj yayımladı.

Erdoğan'ın mesajları şöyle:

Arap halkları, tıpkı Orta Asya'daki, tıpkı Balkanlardaki, tıpkı Kafkasya'daki, tıpkı diğer bölgelerdeki kardeşlerimiz gibi bizim canımızdır, ciğerimizdir, gönüldaşımızdır, yoldaşımızdır.

DÖKTÜĞÜMÜZ KANLARIN HER DAMLASI...

Millet olarak, Rabbimizin rızası ve Peygamber Efendimizin hatırası uğruna, kutsal toprakları korurken döktüğümüz kanların her damlası bizim için şereftir, şandır, inşallah dar-ı bekada şefaat vesilemizdir.

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