Erdoğan'dan üniversite sınavı yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının kaldırılması sonrasında üniversite sınavı ile ilgili de değişikliklerin gündemde olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan 'TEOG yerine nasıl bir sistem olacağı ile ilgili çalışmalarımız var' ifadelerini kullanırken üniversiteye girişlerle ilgili de çalışma yapıldığını belirtti. Erdoğan, Kuzey Irak'taki referandum kararı ile ilgili, "MGK öncesi açıklama doğru değil, adımlar sert olacak" açıklamasında bulundu. Erdoğan, korumalara silah satışı konusunu da Trump'la ikili görüşmede ele alacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MGK'da, Kuzey Irak yönetimine yönelik yaptırımlara ilişkin, "Bakanlar Kurulu da şüphesiz ki hem bunu değerlendirecek hem de kendi kanaatleriyle ne gibi yaptırımlar yapabiliriz veya yaparız ama bunlar tabii sıradan olmayacak. Biz bu kararlılığımızı ortaya koyacağız çünkü biz Kuzey Irak yerel yönetimini bugüne kadar hiç yalnız bırakmadık." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak ve referandum konusunda sözlerine şöyle devam etti: "Her zaman yanında olduk, her türlü desteği verdik. Bu kadar desteği veren, kendilerini sıradan değil candan sayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni adeta yok farz etmek olarak görüyoruz bu yaklaşımı. Bundan dolayı da biz son, nihai bu konudaki düşüncelerimizi Bakanlar Kurulu kararıyla, Milli Güvenlik Kurulu kararıyla açıklayacağız. Bunu görmelerinde fayda var diye düşünüyorum."Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptıkları görüşmeye ilişkin olaraksa şunları söyledi, "Yaptığımız görüşme, Sayın Stoltenberg'in daha önce yaptığı açıklamanın aynısıdır. Her ülke kendi iç düzenlemelerinde serbesttir, bu noktadaki kararını serbestçe verir. Bu şekilde de bu görüşmemizi yaptık. Bunun dışında da ayrıca herhangi bir bilgi alışverişiyle alakalı da Genelkurmay, Brüksel'e ayrıca bir ekip gönderip onları ayrıca bilgilendirecekler."Üniversiteye giriş sınavıyla ilgili bir değişiklik olup olmayacağı konusuna da değinen Erdoğan, "O da olacak, o konuda da çalışılıyor." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEOG'la ilgili ise, "Hazırlıklarımız var, bu hazırlıkların hepsini hükümetimiz, Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla zaten açıklayacaktır ama artık aileler, çocuklar rahat etsin, sadece kendi derslerine odaklansınlar" şeklinde konuştu.HÜRRİYET