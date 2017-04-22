Erdoğan'dan Vali Toprak'a kutlama mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Hakkari Valisi Cüneyt Toprak'a kutlama mesajı yolladı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden açıklama geldi.
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