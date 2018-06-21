Erdoğan'dan vekillere mesaj!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilline seslenerek 'Sizlerden güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için seçim gününe kadar gayret göstermenizi istiyorum' ifadesini kullandı.
NTV
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