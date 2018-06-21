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Erdoğan'dan vekillere mesaj!

Erdoğan'dan vekillere mesaj!.12706
  • Giriş : 21.06.2018 / 08:30:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilli için bir açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilline seslenerek 'Sizlerden güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için seçim gününe kadar gayret göstermenizi istiyorum' ifadesini kullandı.

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