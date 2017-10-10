Erdoğan'dan vize yasağı için flaş yorum!
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında krize neden olan vize krizi ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sorunun failinin ABD olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sırbistan ile bugün 12 anlaşma imzaladık. 4 anlaşma daha imzalayacağız" dedi. FETÖ elebaşı ile ilgili konuşan Vucic, "Serbest ticaret anlaşması imzaladık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız. Gülen yandaşları ile bizim kesinlikle işimiz olamaz"dedi.Vize krizi ile ilgili de konuşan Erdoğan "Sorunun faili ABD'nin kendisidir. benim elçim böyle bir şey yapsa onu orada bir saat tutmam"dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından resmi törenle karşılandı.İkili ve heyetler arası görüşme sonrası İki lider ortak basın toplantısı düzenliyor.
BİRİLERİ KISKANACAK AMA...
Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: Bugün değerli dostumla gerek ikili gerek heyetler arası çok verimli bir şekilde tamamladık. İş adamları ile bir araya geleceğiz. İş adamlarımızın bir kısmı Sırbistan'da faaliyet gösteren iş adamları. Bir kısmı da şu anda bizimle geldi. Bunlar kendilerini gerek ülkemizde gerekse uluslararası camiada ispatlamış olan iş adamlarımız.Türkiye ve Sırbistan'ın toplam nüfusu 87 milyonun üzerinde dolayısıyla ticaret hacmini artırmamız mümkün. Türkiye ile Sırbistan yakınlaşmasını iyi görmeyenler olacaktır. Birileri kıskanacaktır.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MİNNETTARIZ"
Basın toplantısında konuşan Vucic, şunları kaydetti: Fetullah Gülen yandaşları ile bizim kesinlikle işimiz olamaz. Sırbistan her zaman demokratik yolda alınan kararlara saygı duyacak ve aleyhinde çalışmayacak.Türkiye'den gelen yatırımcılar Sırbistan'da yatırımlar yaptılar. Buna çok önem veriyorum. Türk İş adamları yatırım yaptılar. bugün Türk iş adamları geliyor ve Sırbistan'da fabrika açacak.Biz bugün serbest ticaret protokolü imzaladık. Serbest ticaret anlaşması imzaladık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız. Gıda alanındaki ürünlerin sayısı artacak ve biz aramızdaki ciroyu bir milyara yükseltmek istiyoruz.
"ENERJİ BAKANLARIMIZ GAZ MESELESİNİ KONUŞTULAR"
Bir ilerleme kaydettik. Mısır, kuru erik ve diğer ürünler. Bütün bunlar bizim için önemli. Sırbistan ekonomisini geliştirecek üretim ve ticaret söz konusu.Başka konulara da değindik. Enerji Bakanlarımız gaz meselesini konuştular. '2019'dan sonra gaz alanı' ile ilgili konuşuldu, alt yapı projelerini de konuştuk.
"TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALIYORUZ"
Türkiye'de çok fazla havalimanı yapılıyor biz de örnek alıyoruz. Sayın Erdoğan'dan rica ettim, bizim Sırbistan'da çok güzel kaplıcalarımız var ama yeteri kadar değerlendirilemedi. Bu kaplıcaları değerlendirmek isterlerse iş adamlarınızı çağırmak istiyorum.Kaplıcadan bizim 96 derece olan suyu kaybediyoruz. Boşa akıyor ve onu değerlendirmeniz için sizi buraya davet ediyorum. Otoban inşaatımız bittikten sonra buna da geçilebilir.
DİĞER HABERLER
MEB Bakanı Yılmaz'dan TEOG açıklaması!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan Bozdağ'dan Avrupa'ya sert tepki!
Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne sert tepki gösterdi.
Gökçek açıkladı! 200 bin TL verilecek!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Twitter'dan açıklama yaptı.
Vize krizine CHP'den açıklama geldi
CHP'den Amerika ile Türkiye arasında yaşanan kriz hakkında açıklama geldi.