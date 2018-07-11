Erdoğan'dan yeni kabine yorumu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün açıkladığı yeni kabine ile ilgili açıklamalarda bulundu ve 2. başkan tartışmalarına açıklık getirdi.
Göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretlerine geleneklere uygun olarak Azerbaycan ve KKTC’ye yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda uçakta medya yöneticilerine önemli açıklamalarda bulundu. Yeni kabinede yer alan isimlerin en büyük özelliklerinin ehliyet ve liyakat olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci bir Başkan Yardımcısı atanabileceğini, bakan yardımcılarının da birden fazla olabileceğini belirtti.
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