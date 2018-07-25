Erdoğan'dan Yunanistan'a telefon
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı'nı aradı ve taziyelerini iletti. Erdoğan, Yunanistan'a her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi.
TRT
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