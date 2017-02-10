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Erdoğan, değişikliği imzaladı!

Erdoğan, değişikliği imzaladı!.18453
  • Giriş : 10.02.2017 / 12:31:00
  • Güncelleme : 10.02.2017 / 12:40:52

Ve beklenen haber geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, değişikliği imzaladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen onayı verdi ve referandum tarihi 16 Nisan 2017 olarak netleşmiş oldu.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini" içeren 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişiklik teklifini onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 6771 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u, Anayasanın 175 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa göndermişlerdir." denildi.

Erdoğan'ın onayıyla Türkiye, 16 Nisan'da anayasa referandumuna gidecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

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