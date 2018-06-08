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Erdoğan Demirören vefat etti

Erdoğan Demirören vefat etti.19026
  • Giriş : 08.06.2018 / 14:05:00
  • Güncelleme : 08.06.2018 / 14:05:17

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti.

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Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Demirören, Çağlayan'da bulunan hastanede yoğun bakımda tedavi görürken vefat etti.

Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Özgür Şamilgil Erdoğan Demirören’in bugün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şamilgil şunları söyledi:

Değerli basın mensupları burada size acı haberi vermek üzere toplanmış bulunuyoruz. İşinsanı Erdoğan Demirören bugün 11:53 itibariyle aramızdan ayrılmıştır. Bir süredir solunum yetersizliği nedeniyle tedavi altında olan Sayın Erdoğan, ailesinin yakın ilgi ve alakası hastanemizin personelinin yoğun çabalarıyla bugüne kadar ıstırap çekmeden yaşamını sürdürmüştür. Bugün itibariyle tüm ülkemize, yakınlarına, baş sağlığı diliyoruz.

31 mayıs 2018 itibariyle hastanemiz yoğun bakımına kendisi alınmıştır. Solunum yetersizliği nedeniyle tıbbi destek ve tedavisi sürdürülmüştür.

MEHMET SOYSAL: CENAZE PAZAR GÜNÜ FATİH CAMİ’NDE

Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal, ise şu açıklamayı yaptı:

Biz Demirören ailesi olarak cenaze töreniyle ilgili gerekli açıklamayı resmi olarak da yapacağız ama Pazar günü Fatih Camii diye düşünüyoruz.

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