Erdoğan'den sürpriz taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün hayatını kaybeden Talabani'nin ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talabani’nin vefat haberinin ardından merhumun eşi Hero Talabani’yi ve oğlu Kubat’ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Talabani’ye Allah’tan rahmet, geride kalan aile bireylerine ve yakınlarına ise sabır ve başsağlığı dilediği kaydedildi.
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