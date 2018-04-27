Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüşecek
AK Parti Genel Merkezi'nde kritik toplantı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile saat 15.00'te görüşecek.
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