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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüşecek.20544
  • Giriş : 27.04.2018 / 09:44:00
  • Güncelleme : 27.04.2018 / 13:07:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Destici ile görüşecek.

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AK Parti Genel Merkezi'nde kritik toplantı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile saat 15.00'te görüşecek.

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