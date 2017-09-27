Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile görüştü.
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