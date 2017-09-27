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Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı ile görüştü

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı ile görüştü.19253
  • Giriş : 27.09.2017 / 12:42:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı ile görüştü.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile görüştü.

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