Erdoğan, Dodon ile görüştü
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik görüş teatisinde bulunuldu. Bu konuda ortak projelerin ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moldovalı mevkidaşı Dodon’un, ikili işbirliğini her alanda geliştirme kararlılıklarını da teyit ettikleri belirtildi.
TRT
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