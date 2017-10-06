Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu'da gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen kanaat önderleriyle buluştu.
Toplantının basına kapalı bölümünde kanaat önderlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Erdoğan'ın görüşmesinde öncelikli gündem, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen referandumdu.
Cumhurbaşkanı, bu referandumu Kürt meselesi olarak görmediğini söylerken, referandumu "Bölgede gözü olan güçlerin oyunu" olarak nitelendirdi.
Erdoğan'ın "Bizim, bölgeye yaklaşımımızı etnik kimlik üzerinden değerlendirmeyin. Fıtratımda ırkçılık yok. Soruna ırk meselesi olarak bakmıyor" dediği öğrenildi.
Erdoğan, Kuzey Irak yönetiminin referandumu iptal etmesi beklentini bir kez daha dile getirirken, iptal edilmezse Türkiye'nin, atacağı adımlarda kararları olduğunu da anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin geleceği, sınırların güveniliği için hangi tedbir gerekiyorsa bunları alacağız" dedi.
Kanaat önderleriyle toplantısında, HDP'nin Türkiye ve Erdoğan'ı Kuzey Irak referandumu üzerinden Kürt karşıtı gibi göstermeye çalıştığını belirten Erdoğan, bundan duyduğu rahatsızlığı da aktardı.
Erdoğan, "Kardeşliği bosmaya çalıştılar, sabote ettiler" ifadelerini kullanırken, "HDP ve PKK'yı çağrıştıran kişilerle yeni bir açılım süreci asla söz konusu değil" diye konuştu.
Artık tek muhatabın Kürt vatandaşlar olduğunu belirten Erdoğan, bölgede toplantılar yapacağını söyledi. Erdoğan, "Burada muhatabımız olan vatandaşlara, eğer bir eksiklik veya sıkıntı varsa kapımız açık" diye konuştu.
Habertürk
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