Erdoğan: Düğünlerinizi Türkiye'de yapın
Erdoğan İş Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan ile kendi milli paralarımızla karşılıklı olarak ithalat ve ihracat yapılacağını belirtti ve Hindistan halkını Türkiye'de düğün yapmaya davet etti.
İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:
Bu toplantının inşallah yeni bir dönemin miladı olacağına inanıyorum. Hindistan'ın bağımsızlığından itibaren ilişkilerimizde hep dostluk ve işbirliği havası hakim olmuştur. Geldiğimiz noktada ekonomik işbirliğini derinleştirip arttırmak istiyoruz. Bu konuda kararlı ve samimiyiz. Türk-Hind İş Konseyi'nin karşılıklı yatırımların arttırılmasına katkı sağlamasına arzu ediyorum. Türkiye-Hindistan Karma Ekonomik Komisyonu toplantılarının devam ettirilmesi ve serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması ekonomik ve ticari ilişkilerimize ivme kazandıracaktır. Hindistan ile ilgili ticari hacmimizin yaklaşık 6,5 milyar dolara ulaşması memnuniyet vericidir. Bu rakamın gün geçtikçe artacağını ve yakında gerçek potansiyeline ulaşabileceğini düşünüyorum.
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