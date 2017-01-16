Erdoğan, ekonomi zirvesini topluyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bakanlar ve ekonomi bürokratlarını topluyor. Toplantının ana gündem maddesinin yükselen dolar ve Euro olacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomiyi değerlendirmek üzere ekonomiyle ilgili bakanlar ve üst düzey bazı bürokratların katılımıyla bugün bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Yetkililer, toplantının saat 16.00'da yapılacağını bildirdiler.
ÇETİNKAYA'DA KATILACAK
Konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, "Toplantıda kurdaki gelişmeler de ele alınacak" dedi. Bir başka yetkili de, toplantıya Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da katılacağını bildirdi.
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