Erdoğan: El Bab hallolmak üzere
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan">Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Aliğa ilçesinde LNG terminali açılışında El Bab operasyonu hakkında bilgi verdi.
Erdoğan, sınırlarımızı korumak için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunun sonuna gelindiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''Projenin şehrimize ülkemize firmamıza hayırlı olmasını diliyorum. Terminalin 6 ay gibi kısa bir sürede hizmete alınmış olmasını önemli görüyorum. Türkiye büyüdükçe enerji talebi de artacaktır. Son 10 yılda büyüme hızımızla enerji tüketim oranımız aşağı yukarı aynı oranda artmıştır. Doğalgazda maalesef dışa bağımlıyız. Doğalgaz tedarikimizde kaynak çeşitliliğine gitmemiz şart.
Bizim petrolümüz doğalgazımız olmayabilir ama bizim çok daha önemli bir avantajımız var. Biz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız. Bana göre ekonominin bir numarasıdır her şeyidir o da genç insan gücümüzdür. Ekonomide diğerleri insanın türevidir. Emek insanın türevidir insan varsa emek var sermaye insanın türevidir insan varsa sermaye var eğer insan yoksa bunların hiçbiri yok.
Şu anda El Bab birileri kuru sıkı atıyor dünyayı biz mi kurtaracağız diyor. Dünyayı kurtarma derdi değil bu Kilis'e bomba düştüğü zaman neredesin Ey devlet diyorsun. Kilis'e bomba atanların üstüne gittiğin zaman dünyayı biz mi kurtaracağız diyorsun. Şimdi El Bab neredeyse hallolmak üzere TSK ÖSO ile beraber orayı da hallediyor.
Bakınız daha dün yatırım bedeli dört milyar lira olan 151 eserin açılışını Sayın Başbakanımızla birlikte Ankara'da gerçekleştirdik. Zamanımızın el verdiği ölçüde açılış törenlerine katılıyoruz. İnşallah Pazartesi günü Kastamonu-Çankırı Ilgaz tünelinin açılışını yapacağız. Dağları deldik. Yani Ferhat olursan Şirin'e gidersin. Oralardan kış mevsiminde geçmek mümkün değildi ama şimdi Ilgaz tüneliyle o dağ delindi rahat rahat oralardan geçme imkanı olacak. Bizi 2023'e taşıyacak olan bu yatırımlardır bu projelerdir. Bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Yatırımlarını devam ettirenlere şahsım, devletim ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.
Sizler bu ülkelere güvendiniz elinizi taşın altına koydunuz. Milletimiz olanı gayet iyi görüyor ve ona göre notunu veriyor. Türk milleti istikbalinin inşası için gayret gösteren herkese sahip çıkacaktır.
BAŞBAKAN YILDIRIM: YAKLAŞIK 3 KATINA ÇIKARDIK
Törende konuşan Başbakan Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı:
"Son 14 yılda elektrik enerjisi kurulu gücümüzü yaklaşık 3 katına çıkardık. Bugün 78 bin 500 megavat kurulu güce ulaşmış bulunuyoruz. 2002'de sadece 4 bin kilometre doğalgaz iletim ve dağıtım hattımız varken bugün 125 bin kilometrelik bir hatta sahibiz.
Enerji, içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli gündem başlıklarından biridir. Ekonomiden siyasete, güvenlikten dış politikaya kadar hayatın her alanında enerji ağırlığını hissettiriyor, ilişkileri ve gelişmeleri yönlendiriyor. Bölgemizde yaşanan anlaşmazlıkların kaynağında da enerji kaynaklarının nasıl değerlendirileceği, kimler tarafından kontrol edileceği gerçeği yatıyor. Özelikle son dönemde enerji konusu, ulusal güvenlik ve bağımsızlığın temel unsuru haline gelmiştir. Enerjiye olan talebin ise gün geçtikçe, sanayileştikçe, refah seviyesi arttıkça artacağını biliyoruz. Küresel enerji arz ve güvenliği açısından üstlendiğimiz rolün, ülkemizin konumunun farkındayız. Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye inşallah bölgede oyun kuran ülkelerin başında yer almaya devam edecek. Etkin politikasıyla ve kararlı duruşuyla bölgemizdeki dostlukları artıran, düşmanlıkları azaltan politikasıyla gelecek güzel günlerin inşasında başrol oynayacaktır."
DİĞER HABERLER
Başbakan: Asimetrik saldırı yapılıyor
Başbakan Binali Yıldırım, Dolmabahçe'de kadın girişimcilerle buluştu.
Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de
Erdoğan ve Binali Yıldırım İzmir'de açılış törenine katıldı.
AK Parti'den başkanlık sistemi kılavuzu
AK Parti, tartışma konusu olan başkanlık sistemi için kılavuz hazırladı.
Kılıçdaroğlu'nun danışmanına tutuklama
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul için tutuklama talebinde bulundu.