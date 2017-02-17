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Erdoğan emri verdi

Erdoğan emri verdi.9857
  • Giriş : 17.02.2017 / 08:31:00
  • Güncelleme : 17.02.2017 / 08:32:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siber güvenlik konusunda çalışma başlattı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Cumhurbaşkanlığı, siber güvenlik alanında farklı kurumlarda yürütülen çalışmaları tek çatı altında birleştirmek için harekete geçti. Bu kapsamda yeni tedbirler ortaya koyulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurmaylarına siber güvenlik altyapısının incelenmesi için talimat verdi. Devlet Denetleme Kurulu ve Erdoğan’ın teknoloji kurmaylarının yer aldığı çalışma kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile TÜBİTAK gibi kurumlarda ayrı ayrı yapılan siber güvenlik çalışmalarının tek çatı altında birleştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda başta akademisyenler olmak üzere, bilişim uzmanlarıyla siber güvenlik otoritelerinden gelen görüş ve öneriler toplanıyor.

Kritik kamu kurumlarına yapılan korsan saldırılar, telefon dinlemeleri, böcek yazılımlar detaylı inceleniyor. Gelen öneriler doğrultusunda özellikle 15 Temmuz’un ardından ortaya çıkan siber güvenlik açıklarının kapatılması, siber saldırılara karşı yeni tedbirler alınması ve bilişim alanında ‘yerlileşmeye’ gidilmesi hedefleniyor. Uzmanlar çalışma kapsamında dünyadaki başarılı siber güvenlik uygulamalarını da inceliyor. Çalışmaların raporlaştırılarak tek çatı altında toplanmasıyla Saray’da bir siber güvenlik merkezinin hayata geçirilmesi de amaçlanıyor. 

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