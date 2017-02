Erdoğan: F klavyede ilerleyemedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , ödül töreninde yaptığı konuşmada kamu kurumlarına başbakanlığı döneminde F klavye kullanılması talimatı verdiğini ama aradan geçen yıllara rağmen ilerleme olmadığını belirtti.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:Çok yalın iki örnek vereceğim. TÜBİTAK bir dönem Pardus isimli yazılım üretti. Bu yazılımın kullanacağı teknoloji bize ait olmadığı Pardus yaygınlık kazanmadı. Aynı şekilde başbakanlığım döneminde kamu kurumlarında F klavye kullanılması talimatı verdim. Aradan geçen yıllara rağmen ilerleyemediğimizi görüyorum.Her medeniyet kendi teknolojisini, her teknoloji kendi kültürünü ve gereğini üretir. Kendi teknolojinizi üretemiyorsanız onun kültüründe de belirleyici olamazsınız. Bizim kültürümüzde dünyada iyi olan ne varsa onu alıp geliştirmek vardır, reddiye yoktur.(FETÖ) Bu örgütün içindeki akademisyenler, yargı mensupları, polisler, askerler, öğretmenler, iş adamları iyi eğitim almış, fiyakalı okullardan mezun olmuş olabilirler ama bu durum hakikatler karşısındaki körlüklerini, cehaletlerini, kalplerini ve zihinlerini bir şarlatana kiralamış oldukları gerçeğini ortadan kaldırmıyor.Pek çok sapkın yapı gibi FETO'cular da yollarını kaybetmişlerdir. Ne olduklarını, kim olduklarını unutarak, her biri sadece sahiplerinin emrettiğini yapan birer mankurta dönmüşlerdir. Öyle ki 15 Temmuz'da bu örgüt mensuplarının yaptıkları ihanetin büyüklüğünü ancak bir asır önceki işgal günleriyle mukayese edebiliriz.FETÖ'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalamasıyla Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın kapatılması aynı şeydir. Aynı amaca yöneliktir. Orada bir fark yok. Her ikisi de milli iradenin tecelligahı olan bu kurumları işlemez hale getirerek ülkenin işgaline zemin hazırlama amacı gütmektedir.