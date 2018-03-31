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Erdoğan: Faizleri düşüreceğiz

Erdoğan: Faizleri düşüreceğiz.17077
  • Giriş : 31.03.2018 / 16:47:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

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Büyüyen Beşik

İstanbul'da vatandaşlara seslenen AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye dair açıklama yaptı ve faiz oranlarını düşüreceklerini belirtti.

İstanbul'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı, "Türkiye'yi faiz belasından kurtaracağız. Faizleri düşürüp enflasyonu da indireceğiz. Enflasyonun anCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.ası da babası da faizdir" dedi.

Hafta sonunu İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Pendik ilçe kongresine katılıyor.

Kongre öncesinde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"IMF'ye borcumuz neydi? Bak şimdi, bilmiyorsunuz? Unuttunuz. Hafıza-i beşer, nisyan ila maluldür.


23,5 milyar dolar borcumuz vardı ve biz bunu sıfırladık. Artık IMF'ye Türkiye'nin borcu yok.

Merkez Bankası'nın döviz rezervi şu an 120 milyar dolar.

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