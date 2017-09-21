Erdoğan, Filistin lideri ile görüştü
Birleşmiş Milletler'in 72. Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin lideri ile görüştü. Erdoğan'ın bugün Trump ile buluşması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Peninsula Otel'de Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme 40 dakika sürdü.
TRT
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