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Erdoğan, Filistin lideri ile görüştü

Erdoğan, Filistin lideri ile görüştü.23161
  • Giriş : 21.09.2017 / 07:47:00
  • Güncelleme : 21.09.2017 / 08:01:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin lideri ile görüştü.

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Büyüyen Beşik

Birleşmiş Milletler'in 72. Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin lideri ile görüştü. Erdoğan'ın bugün Trump ile buluşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Peninsula Otel'de Filistin Devlet Başkanı  Abbas ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme 40 dakika sürdü.

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