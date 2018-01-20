Erdoğan: Fitch'e bu işi öğreteceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı törende yaptığı açıklamasında kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch'e ateş püskürdü ve bu işi onlara Türkiye'nin öğreteceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoeğan kredi derecelendirme kuruluşlarının ideolojik yaklaşım içinde patinaj yaptığını söyledi. Dün Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) nezdinde kurulacak olan Donör Fonu’na ilişkin iş birliği anlaşması imza törenine katılan Erdoğan “Hâlâ Türkiye’nin istikrar ve güven vermediğini söyleyecek kadar ideolojik yaklaşım içerisinde maalesef patinaj yapıyorlar. Bunlara ya bu işi öğreteceğiz, ya bu işi öğreteceğiz. Zira Türkiye böyle bir ülke değil.” dedi. Türkiye’nin yatırımıyla da, üretimiyle de şu anda dünyadaki müstesna ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan “15 Temmuz darbe girişimi de bölgemizdeki çalkantılar da dünya finans sistemindeki sorunlar da ekonomimize etki etmemiştir, etki etmiyor. Hamdolsun Türk ekonomisi 2017 yılında dünyanın en çok büyüme kaydeden ekonomilerinin başında yer aldığına göre, bütün sıkıntılara rağmen 2018 çok daha farklı olacaktır. Buradan tüm yatırımcılara sesleniyorum. Türk ekonomisi büyümeye, Türkiye’ye yatırım yapanlar da kazanmaya devam edecektir” ifadesini kullandı.
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