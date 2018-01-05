Erdoğan, Fransa'da böyle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek üzere Fransa'yı ziyaret ediyor. Erdoğan, Elysee Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Haber televizyonlarının canlı yayınladığı karşılama merasiminin ardından liderler başbaşa görüşüyor. Erdoğan ve Macron, ilerleyen saatlerde ortak basın toplantısı düzenleyecek.
TRT
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