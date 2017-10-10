Erdoğan gece yarısı yola çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece saatlerinde yola çıktı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ziyaret gerçekleştiren Erdoğan'ı Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri karşıladı.
Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Belgrad'a geldi.
TRT
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