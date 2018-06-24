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Erdoğan: Geleceğe yoğunlaşalım

Erdoğan: Geleceğe yoğunlaşalım.17137
  • Giriş : 24.06.2018 / 22:39:00
  • Güncelleme : 24.06.2018 / 23:02:28

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zafer konuşmasını yaptı.

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Sepet Beşik

Erdoğan, kırgınlıkların geride bırakılmasını ve geleceke yoğunlaşılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millet yürütme ve yasama görevini bize vermiştir" dedi.

"Seçimlerin gayriresmi sonuçları belli oldu. Buna göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti" diyen Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum" diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Sandık güvenliği ve oy kullanma özgürlüğü, Türk demokrasinin gücünün ifadesidir. Milletimiz, Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye Meclis çoğunluğunu vermek suretiyle yasama görevi konusunda çok büyük bir sorumluluk yükledi. Tüm cumhurbaşkanı adaylarını tebrik ediyorum.

Seçimlerin ülkemizin her yerinde büyük bir olgunlukla tamamlanmış olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Türkiye yüzde 90'lara yaklaşan seçimlere katılım oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Milletimin 24 Haziran demokrasi zaferini bir kez daha tebrik ediyorum.

Hiç kimsenin kendi başarısızlığını gizlemek için seçim sistemine ve sonuçlarına gölge düşürerek ülkemiz demokrasisinin bu büyük gücüne zarar vermeyeceğini ümit ediyorum.

Seçimlerin rekor katılma sonuçlanmış olmasını milletimizin bize ve dünyaya çok önemli bir mesajı olarak görüyorum.

Seçim döneminde yaşanan kırgınlıkları geride bırakıp geleceğe bakma zamanıdır.

Kendi ülkelerindeki seçimlerde yüzde 50'yi bulmayan katılım oranlarıyla ortaya çıkan sonuçları demokratik kabul edip ülkemize hala şaşı bakanları, bu sonuçları çok iyi okumaya davet ediyorum.

Türkiye'nin her alanda daha da ileriye gitmesi için mücadele vermeyi sürdüreceğiz.

Milletimizin bu seçimde bir kez daha teyit ettiği mesaja uygun şekilde, tüm kurum ve kurallarıyla, demokrasiye olan bağlılığımızı, hak ve özgürlükleri geliştirme konusundaki kararlılığımızı, önümüzdeki dönemde daha da güçlendirerek sürdüreceğiz.

Bu ülkede kimsenin inancından kıyafetinden dolayı horlanmasına özgürlük alanının kısıtlanmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizi güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizden aldığımız destekle ülkemizi terör örgütleri vasıtasıyla tehdit etmeye çalışanlara cevap vereceğiz. 24 Haziran'da milletimiz sadece cumhrubaşkanı ve milletvekili seçmedi. Yeni yönetim sisteminin mimarisi için uzun süredir hazırlık yapıyoruz. Yeni sistemi süratle ve en ideal şekilde hayata geçireceğiz. Gayemiz ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır."

VATANDAŞLARA DA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uber Köşkü'nde otobüsün üzerinden kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Parlamentoda hedefe ulaşamasak da bunu da çözeceğiz" diye konuştu.

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