Erdoğan: Gerekirse Sincar'a gireriz
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil operasyonu ile ilgili konuştu ve 'Şimdi Kandil'deyiz gerekirse Sincar'da olacağız' dedi.
Üsküdar'da halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü köprünün fiyatının yüksek olduğunu söyleyen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'yi eleştirdi. Öncesinde Ataşehir'de konuşan Erdoğan terörle mücadeleye değindi ve "Şimdi Kandil'deyiz gerekirse Sincar'da olacağız" dedi.
Seçimlere iki gün kala İstanbul'da olan Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sırasıyla Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Üsküdar'da halka hitap etti.
Erdoğan'ın Üsküdar mitinginde yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:
"580 bin öğretmen atadık, bay Kemal ne kadar varsa hepsini alacağım diyor. Yalan söyleme, dürüst ol dürüst. Osmangazi'den ne kadar acaç geçti. 13 milyon 384 araç geçti. Bay Muharrem fiyatı fazla diyor.
Üçüncü köprüden otomobil geçişi 13 lira. 7 yıl sonra devlete terk edilecek. Buranın parası sana fazla geliyorsa gel Demirel'in yaptığı birinci köprüden Özal'ın yaptığı ikinci köprüden geç. Bunlardan da memnun değilsen sandalla geç.
Bay Muharrem bizi kendisi gibi sanıyor. Biz beşer planında kimsenin huzurunda eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda rüku ve secdede eğildik. Eğitimde attığımız adımlarla beraber durmak yok yola devam dedik. Türkiye'de üniversitenin olmadığı il var mı? Bunların hepsini biz yaptık.
Bu CHP böyle bir şey yapabilir mi? Çıkmış ben fizik öğretmeniyim. Sen fizik öğretmeni olsan ne yaza. Dershane açtın, 10 öğretmenin SSK primini ödemedin. Bir memurla nasıl konuştuğunu gördünüz. Bunların hali bu. Bunlar bu ülkede cumhurbaşkanlığı yarışına giriyor. Pazar gününe iyi hazırlanmamız lazım.
Kürt kardeşlerime sesleniyorum. HDP'nin oyununa gelmeyin. Bunlar Kürtçü. Bay Muharrem ne yaptı, Edirne'de ziyaret etti. 53 Kürt kardeşimi öldürenler bunlar değil mi? Bunlar bizi bölmek, parçalamak istediler. Ezanımızı susturamayacaklar.
"GEREKİRSE YARIN SİNCAR'DAYIZ"
Erdoğan'ın Ateşehir mitinginde yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Biz yola çıkarken dört temel taş üzerine Türkiye'yi ayağa kaldıracağız dedik. Birincisi eğitim, ikincisi sağlık üçüncüsü adalet dördüncüsü emniyet.
Kitapları ücretsiz yaptık. Bizim zamanımızda kırtasiyeden parayla alamıyorduk. Bay Muharrem üniversiteyi ücretsiz yapacağız diyor, üniversite zaten ücretsiz.
75 üniversite vardı, şimdi 205 üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Biz ilimde, irfanda bir yarışın içerisindeyiz.
Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum: İdeolojik yaklaşımları bırakın. Ataşehir Belediye Başkanı'nın eşi burada bol bol daire sahibi oluyor. Demokratik bir şekilde bu hesabı sormak sizin hakkında. Ataşehir bu defa 2019 Mart'ına farklı hazırlanacak. Biz Belediye Başkanlığı'nı da CHP'den alacağız.
Çıkmış birileri TİKA'yı, AFAD'ı satacağım dedi. Daha ileri gitti MİT'i satacağım dedi. Öbürü kalkacağız hastaneleri satacağız. Ne gerek var yerli otomobile diyor. Bay Muharrem ne işin var senin BMW'de senin ne işin var, taklitçi. Biz yerli otomobili yapacağız.
Nuri Demirağ yerli uçak yaptı. Onun yaptığı uçağı siparişler almasına rağmen İnönü bu siparişlerin önüne geçti. O fabrika gaz ocağı fabrikasına dönüştü. Nuri Demirağ kahrından öldü. Ama biz şimdi uçaklarımızı, İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapıyoruz. Şimdi Akıncı'yı da yapıyoruz. Şu anda Kandil'e İHA'larla iniyoruz.
Kandil'e indik 20 uçakla, 10 noktayı vurduk. İkinci bir adım daha attık terör örgütü toplantı halinde, İHA'lar SİHA'lar bunları tespit etti, uçaklar imha etti. Biz Afrin'e Cerablus'a gireceğiz dedik, Bay Kemal girmeyin dedi. Şimdi Irak'tayız, Kandil'deyiz gerekirse Sincar'da olacağız. Bizi kim rahatsız ederse gideriz vururuz.
IMF'e 23,5 milyar dolar borç vardı sıfırladık. İmar barışına müracat edenlerin sayısı bir milyonu geçti.
NTV
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