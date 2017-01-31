Facebook Twitter Rss

Erdoğan, Gözyaşı ve ailesini kabul etti

Erdoğan, Gözyaşı ve ailesini kabul etti.23339
  • Giriş : 31.01.2017 / 17:25:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gözyaşı ve ailesini kabul etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Suriye'de yaşanan dramı gözler önüne seren hikayesi ile herkesi ağlatan Gözyaşı ve ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı. Gözyaşı ve ailesine Erdoğan çifti hediyeler verdi.

Gözyaşı'nın, Suriye'nin İdlib kentinde rejim birliklerine ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını ve gözlerini kaybeden babası 27 yaşındaki Mamun Halit Nasır için ''Benim gözlerimi alıp, babama verin. O görsün ve beni sevsin'' ifadeleri kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Kabulde Gözyaşı, kardeşi Sidre ile oynadığı için özellikle birlikte gelmek istediğini ifade etti.

Baba Nasır, Muhammed isminde 9 yaşında bir oğlu olduğunu belirterek, evleriyle ilgili bir sıkıntı yaşamadıklarını, elektriklerinin bulunduğunu ifade etti.

Muhammed ve Sidre'nin ilkokula, Gözyaşı'nın ise anaokuluna gittiğini anlatan Nasır, Sidre'yi kardeşlerine baktığı için okula gönderemediğini, kızının yalnızca Türkçe öğrenmek için okula gidebildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kucağına aldığı Gözyaşı'na, AA'nın 2016 Yıllığında, babasıyla birlikte yer aldığı ve yarışmada birinci olan "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" adlı fotoğrafı gösterdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Yaşam" kategorisinde birinci olan, "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" adlı fotoğrafa Cumhurbaşkanı Erdoğan da oy vermişti.

Gözyaşı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin yer aldığı fotoğrafa oy verdiğini öğrendiğinde duygularını şu sözlerle ifade etmişti:

"Erdoğan amca babamla benim fotoğrafımı görmüş, mutlu olduk. Onu çok seviyorum, inşallah kendisini görmeyi çok istiyorum. Türkiye'de olmamızı o sağladı. İnşallah onu bir gün görürüm. Kendisini çok seviyorum. Allah ondan razı olsun."

TRT

BM'den skandal FETÖ kararı!

Mehmet Ali Ağca, Çakıcı'yı ziyaret etti!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

MHP'li muhaliflerden yeni hamle!

MHP'li muhaliflerden yeni hamle!

MHP'li muhalifler, anayasa değişikliği için kampanya başlattı.

HDP Sözcüsü Bilgen tutuklandı

HDP Sözcüsü Bilgen tutuklandı

HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in tutuklandığı öğrenildi.

 

Bozdağ: Trump döneminden umutluyum

Bozdağ: Trump döneminden umutluyum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmesi hususunda Trump döneminden

HDP'li vekil Yıldırım serbest bırakıldı

HDP'li vekil Yıldırım serbest bırakıldı

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, İdris Balüken'in duruşmasını izlerken gözaltına alındı

 

Trump'ın kararı askıya alındı

Trump'ın kararı askıya alındı

Donald Trump'ın kararı mahkemeden döndü. 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına uygulanan yasak kalktı.

Vatandaşların yarısı ne sağcı, ne de solcu!

Vatandaşların yarısı ne sağcı, ne de solcu!

Yapılan bir ankete göre Türkiye'de yaşayan vatandaşların yüzde 50'si ne sağcı, ne de solcu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya