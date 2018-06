Erdoğan: Guguk devleti deyin bay muharrem

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sözlerine sert tepki gösterdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Muharrem diyor ki 'okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun. Ben de diyor YSK önünde yatacağım'. Hayırdır ya. Demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı. Öyle anlaşılıyor. Burası hukuk devleti hukuk. Guguk devleti değil bay Muharrem" dediCumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Mitingi'nde konuştu. Erdoğan, "Bay Muharrem diyor ki 'okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun. Ben de diyor YSK önünde yatacağım'. Hayırdır ya. Demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı. Öyle anlaşılıyor. Ne yapacakmış? YSK'nin önüne gidip tehdit sallıyor. Bay Muharrem biz hukuk devletindeyiz. Bu devlet gukuk devleti değil. Şunu da bil siz o CHP zihniyetinin açık oy kapalı tasnifi bu ülkede siz yaptınız. Kime oy veriyor buna baktınız. CHP'ye oy verip vermediğine baktınız. Tasnifini kendiniz yaptınız. Ak parti iktidarından 16 yıldır böyle bir şey oldu mu? Ama siz yaptınız yaparsınız. Biz şu an itibariyle bütün güvenli olarak her türlü tedbiri aldık. Sandık güvenliği her sandıkta her partinin temsilcisi var mı? Daha ne konuşuyorsun. Her partide olmayan hiçbir siyasi parti yok. Kaldı ki 100 metre mesafeydi kaldırdık onu sandık görevlisi hemen oradaki güvenlik ekibine haber verdiği anda güvenlikçi gelir müdahale eder. Biz bunu başardık. Tüm Türkiye'ye şu anda ekranları başındaki milletime sesleniyorum. Oradaki güvenlik ekiplerine söylediğiniz anda buna müdahale eder. Milletime AK Parti'ye gönül verenlere sesleniyorum sakın ha rehavete kapılmak yok. Bütün arkadaşlarınızı, akrabalarınızı alın sandığa götürün. Buradaki rehavet Allah muhafaza bizi zora sokar. Sakın.. Çok daha farklı olan reform niteliğindeki Türkiye inşallah bu sistemle uçuşa geçecek. Muassır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkacak. Bu farklı sistemle inşallah diğerlerinin akıllarına bile gelmeyeni gerçekleştireceğiz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyorlar parlamenter demokrasi. Ya bunların kafası da basmıyor. Nasıl parlamenter demokrasi ya. Anayasa değişikliği yapman lazım. 16 Nisan da biz Anayasa değişikliğini yaptık mı? Yaptık. Bu iş bitti. Şimdi yeni bir Anayasa değişikliği yapma imkanın var mı? Yok. Parlamentoda böyle bir sayı yakalama imkanın var mı? O da yok. Öyleyse neyin değişikliğini yapıyorsun. Milleti aldatıyorlar milleti. Ama benim milletim buna aldanmamalı. Ve artık Başkanlık Sistemi ile bu yola devam edeceğiz. Buna hazır mıyız?" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğandan Muharrem İnceye çok sert sözlerErdoğan, "G20'ye girdik mi ? Şu anda Türkiye G20'nin içerisinde 17. ülke. Avrupa'da 6. ülke bu noktaya geldik. İşte bu yıl büyümede ilk çeyrekte 7,4'le Hindistan'dan sonra 2. sırada yer aldık. OECD ülkeleri arasında bir numarayız. İş bilenin kılıç kuşananın. Bunu böyle bilelim. Yüksek hızlı tren göçü arttırırmış. Allah rahmet eylesin. Erbakan hoca hayatta olsaydı. İnan ilk önce partisinden tasfiye ederdi. Hoca hızlı trenden bahsederdi. Bunlar ise hızlı treni kaldırmaktan bahsediyor. Kardeşim modern dünya neyi yapıyorsa biz de onları yapıyoruz. Ve yapacağız. Biz geldiğimizde 25 havalimanı vardı. Şimdi 59 havalimanı var. Buradan istediğiniz yere lüks otobüs fiyatıyla uçakla gidebiliyor musunuz? Bak nerden nereye geldik. 3. Havalimanı 29 Ekim'de açılıyor. Geçen oraya iniş yaptım iftihar ettim. İnerken rabbime hamdettim. 'Yarab bize bu günleri de gösterdin' dedim. Çünkü 10,2 milyar avro ile burası yapılıyor. Muhalefete diyorum ki; 'Bunları biz milli bütçeden yapmadık. Bunları biz kamu özel ortaklığıyla yaptık. Ve bizim yerli bankalarımızda buna girdi. Yurtdışından da girenler oldu. Şu anda orada 30 bin kişi çalışıyor. İşletme başladığı zaman orada 100 bin kişi istihdam edilecek" ifadelerini kullandı.Erdoğan Beylikdüzü'nde de şöyle konuştu: " Teröristlerin sandıklara tehdidinde tepelerine tepelerine bineceğiz. Benim vatandaşımın demokratik haklarını engellemeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Sandık namustur. Demokrasi namustur. Bunu asla unutmayacağız. Onun için yarın sabahtan itibaren sandıklara sahip olacağız. Sandıklarda taviz yok. Sayımlar bitene kadar, sandık tutanaklarını alana kadar görevli arkadaşlarımız orada ayrılmayacak."HÜRRİYET