Erdoğan harekete geçti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 11'de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile görüşecek.
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