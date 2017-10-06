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Erdoğan harekete geçti!

Erdoğan harekete geçti!.12210
  • Giriş : 06.10.2017 / 09:03:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erol Kaya ile görüşmek için harekete geçti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 11'de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile görüşecek.

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