Erdoğan: Hasımlar bizi hazmedemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamaları:
AK Parti teşkilatlarımızın kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Buradan tabiatı güzel, suyu güzel şehrin tüm ilçelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Bir şeye özellikle teşekkür etmek istiyorum. 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 74 ile şahsıma teveccüh gösterdiniz.
Ne dedik, durmak yok yola devam. Düzce bu yolculukta her zaman yanımızda oldu, bizi hiç yalnız bırakmadı. Bizler de aynı şekilde Düzce'nin yanında olduk, hiçbir zaman Düzce'yi yalnız bırakmadık. Yatırımların toplam tutarı 9 katrilyon. Bununla iş bitmedi, bu yatırımlar devam edecek. Bizler bir deprem bölgesi olan Düzcemizi aynı şekilde yalnız koymadık.
Hasımlar bizi hazmedemiyor, onun için tek silahları var iftira. İftira ile bir yere gidilmez, dürüstlükle bir yere gidilir. Bizi bölmek parçalamak isteyenler şunu bilecekler; Bizim Rabiamız var. Neydik ne olduk? Bunu da bilelim. Tarihimizi de bilelim. Payitaht'ı izliyorsunuz değil mi?
Bir haftada 75 tanesi gitmiş, öbür hafta 100 tanesi gitmiş. İnlerine kadar, sıfırlayacağız bunları. Huzurumuza musallat olanlar bedelini ağır ödeyecek. Türkiye'den başka devletimiz yok.
İri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.
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