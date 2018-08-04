Erdoğan hastaneye geldi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da bulunan Medipol Üniveristesi Hastanesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanedeki ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. Ziyaret ile ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Sanayi Bakanı Mustafa Varank da yanındaydı. Hastaneden ayrılan Erdoğan'ın Kısıklı'daki evine geçtiği öğrenildi.
TRT
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