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Erdoğan hemen saldırıyla ilgili bilgi aldı

Erdoğan hemen saldırıyla ilgili bilgi aldı.14396
  • Giriş : 17.02.2017 / 22:55:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakim ce savcılara yönelik yapılan saldırıdan sonra hemen yetkililerden bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Viranşehir'deki terör saldırısıyla ilgili Vali Güngör Azim Tuna'dan bilgi alarak, saldırıda hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğa Allah'tan rahmet, 15 yaralıya acil şifa dileğinde bulundu.

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