Erdoğan hemen saldırıyla ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Viranşehir'deki terör saldırısıyla ilgili Vali Güngör Azim Tuna'dan bilgi alarak, saldırıda hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğa Allah'tan rahmet, 15 yaralıya acil şifa dileğinde bulundu.
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