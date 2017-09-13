Erdoğan hemen yanlarına gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediyesi'nin desteğiyle kurulan Afrika Dostluk Spor Takımı ile bir araya geldi ve takım oyuncularıyla bir süre sohbet ettikten sonra fotoğraf çektirdi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarına birtakım öğütlerde bulundu. Belediye başkanlarının şehirlerini 2023 Türkiye'si hedeflerine uygun konuma getirecek projeler, programlar, yatırımlar için harekete geçirmesi gerektiğini belirterek, "Sadece bununla kalmayıp 2053'ün, 2071'in şehirlerinin planlamasını da yapmaya başlamalıyız. İmardan ulaşıma, altyapıdan sosyal yardımlara kadar her alanda ülkemizin ve dünyamızın yönelimlerini dikkate alan bir yaklaşımla kendimize yeni ufuklar çizmeliyiz" diye konuştu.
Değişen Türkiye'nin 30 yıl öncesinin standartlarıyla kucaklanamayacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Örneğin 2000 yılı nüfus sayımına göre ülkemizin nüfusunun yüzde 35'i kırsalda yaşıyordu. Bugün bir kısmı büyükşehir uygulamasının etkisiyle de olsa bu oran yüzde 8 düzeyine inmiştir, düşmüştür. Belediyelerin yetki alanına giren belde, ilçe ve il merkezlerinde yoğunlaşan nüfusun ihtiyaçları ve talepleri de buna göre değişmiştir, artmıştır, çeşitlenmiştir. Sanayiden turizme kadar her alanda yaşanan gelişmeler ister istemez belediyelerimizin görevlerini artırıyor, ağırlaştırıyor. Tabii buna paralel olarak belediyelerimizin kaynaklarında da ciddi artış yaşandı. Örneğin belediyelere genel bütçe gelirlerinden 2002'de sadece 4,7 milyar lira ödenek gönderilirken bu rakam geçtiğimiz yıl 52 milyar liranın üzerine çıktı. Önümüzdeki dönemde bu değişim hiç şüphesiz devam edecektir. AK Parti olarak diğer hizmet alanları gibi belediyelerde de ülkemizi geleceğe hazırlama konusunda tüm dünyaya parmak ısırtacak başarılara imza atmayı sürdüreceğimize inanıyorum. 2004'te 'yerel kalkınma başlıyor' diyerek başlattığımız, 2009'da 'marka şehirler', 2014'te 'büyük medeniyet yolunda' diyerek sürdürdüğümüz belediyelerdeki hizmet yolculuğumuzu 2019 yılında bir üst aşamaya çıkartarak inşallah sürdüreceğiz."
HÜRRİYET
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