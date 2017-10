Erdoğan: Her şeye hazır olun!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM 'de düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda komutanlarla görüşerek Kuzey Irak konusunda hazırlıklı olunmasını, her an her şeyin yaşanabileceğini kaydetti.Komutanlar da Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra "hazırız" cevabı verdi. Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da İran'a gittiğini hatırlattı.