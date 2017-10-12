Erdoğan: Her yerin profesör olsa ne yazar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin batıdan koparak Ortadoğu devleti olduğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Bahadır Erdem'e çattı.
Türkiye'nin Ortadoğu devleti olduğunu söyleyen Prof. Erdem'e yüklenen Cumhurbaşkanı, "Senin her yerin profesör olsa ne yazar ya" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Valiler Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı, Prof. Erdem'in bu sözlerine değindi.
Bahadır Erdem'e sert sözlerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı'dan tamamen kopmuş, Ortadoğu'ya sığınmış bir Türkiye var diyor. Bakıyorsun önünde de bir Prof yazıyor. Bunlar haddini bilmiyor. Senin her yerin profesör olsa ne yazar ya. Sen bir defa neyi konuştuğunu, Türkiye'nin bulunduğu konumu bilmeyecek kadar acizsiz.
Televizyonda bunları izleyince nefret ediyorum.
Bunlardan çıkan öğrenciden hiçbir şey olmaz. O öğrenciler, bu tür hocalardan da nefret ediyordur." diye konuştu.
TÜRKİYE
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